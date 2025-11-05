Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
05.11.2025 07:30:08
BMW Group hält Kurs auf Jahresziele
+++ Vorsteuerergebnis Konzern >8,0 Mrd. € per September EBT-Marge von 8,1% +++ Leichtes Absatzplus weltweit per September – Europa +8,6%, USA +9,5% +++ EBIT-Marge im Segment Automobile mit 5,9% per September und 5,2% im Q3 im Jahres-Zielkorridor +++ BEV-Auslieferungen per September deutlich gewachsen, Anteil am Absatz: 18,0% (Anteil inkl. PHEV: 26,2%) +++ Auftragseingänge für BMW iX3* über Erwartungen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
