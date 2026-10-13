Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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13.10.2026 11:01:50
BMW Group im dritten Quartal mit Wachstum in Europa und USA
+++ BMW Group mit über 1,7 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen bis September +++ Marke MINI mit 6,8 % Wachstum in den ersten neun Monaten +++ Zweistelliges BEV-Absatzplus in Europa und Deutschland per September +++ In Q3: jedes dritte Fahrzeug in Europa vollelektrisch +++ Jochen Goller: „Neue Klasse stärkt Position für kommende Herausforderungen.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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