BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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08.05.2026 09:58:14
BMW Group Logistik erprobt Hybrid E‑Lkw im Realbetrieb
+++ Pilotbetrieb auf zwei zentralen Transportrouten +++ Innovatives E‑Lkw‑Konzept erweitert die Reichweite und ermöglicht einen flexiblen Einsatz auf Langstrecken +++ Technologieoffener Ansatz stärkt die Dekarbonisierung der globalen Transportlogistik im Rahmen der BMW Group Strategy for Reduced Logistics Emissions +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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