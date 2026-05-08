BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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08.05.2026 09:58:14

BMW Group Logistik erprobt Hybrid E‑Lkw im Realbetrieb

+++ Pilotbetrieb auf zwei zentralen Transportrouten +++ Innovatives E‑Lkw‑Konzept erweitert die Reichweite und ermöglicht einen flexiblen Einsatz auf Langstrecken +++ Technologieoffener Ansatz stärkt die Dekarbonisierung der globalen Transportlogistik im Rahmen der BMW Group Strategy for Reduced Logistics Emissions +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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