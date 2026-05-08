Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
08.05.2026 09:58:14
BMW Group Logistik erprobt Hybrid E‑Lkw im Realbetrieb
+++ Pilotbetrieb auf zwei zentralen Transportrouten +++ Innovatives E‑Lkw‑Konzept erweitert die Reichweite und ermöglicht einen flexiblen Einsatz auf Langstrecken +++ Technologieoffener Ansatz stärkt die Dekarbonisierung der globalen Transportlogistik im Rahmen der BMW Group Strategy for Reduced Logistics Emissions +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.