BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
02.07.2026 15:49:09
BMW Group Niederlassungen in Berlin und Leipzig mit neuer Leitung: Axel Pannes übernimmt Berlin, Jörg Georgi leitet künftig Leipzig
BMW Group Niederlassungen in Berlin und Leipzig mit neuer Leitung: Axel Pannes übernimmt Berlin, Jörg Georgi leitet künftig LeipzigWeiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
02.07.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.07.26
|Bernstein Research beurteilt BMW-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
|
02.07.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
|
01.07.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.07.26
|BMW-Aktie höher: Autobauer beginnt nächste Phase des laufenden Aktienrückkaufs (finanzen.at)
|
01.07.26
|BMW-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight (finanzen.at)
|
01.07.26
|BMW startet neues 7er-Flaggschiff in Serie (dpa-AFX)