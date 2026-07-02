Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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02.07.2026 15:49:09
BMW Group Niederlassungen in Berlin und Leipzig mit neuer Leitung: Axel Pannes übernimmt Berlin, Jörg Georgi leitet künftig Leipzig
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