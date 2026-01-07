BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
07.01.2026 07:00:00
BMW Group produziert erneut über eine Million Fahrzeuge in Deutschland
+++ Ein Viertel der Automobilproduktion in Deutschland kommt von der BMW Group +++ Erfolgsfaktor Technologieoffenheit +++ BMW iFACTORY als Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: DAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
07.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!