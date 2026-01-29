Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
29.01.2026 10:00:00
BMW Group reduziert 2025 erneut CO2-Flottenemissionen in der Europäischen Union
+++ CO2-Flottenemissionen für die BMW Group in der Europäischen Union bei 90,0 Gramm pro Kilometer nach WLTP +++ Gesetzliche Vorgaben in der EU unterschritten +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
