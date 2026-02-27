BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
27.02.2026 15:00:07
BMW Group setzt erstmals humanoide Roboter in der Produktion in Deutschland ein
+++ BMW Group bringt Physical AI nach Europa +++ Pilotprojekt im BMW Group Werk Leipzig +++ Neues „Center of Competence for Physical AI in Production“ treibt Zusammenspiel aus KI und Robotik in der Produktion global voran +++ Erster Piloteinsatz von humanoiden Robotern im amerikanischen BMW Group Werk Spartanburg erfolgreich abgeschlossen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
