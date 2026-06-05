Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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05.06.2026 15:45:00
BMW Group stärkt Tech-Standort Oberpfalz
+++ Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Landtagsabgeordneter Martin Scharf informierten sich im BMW Group Werk Wackersdorf über das geplante Kompetenzzentrum für Zirkularität +++ Stärkung von Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und Technologieentwicklung – Inbetriebnahme für Anfang 2029 geplant +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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