BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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15.10.2026 08:00:00
BMW Group startet Serienproduktion von Gen6-Hochvoltbatterien in Shenyang
+++ Shenyang ist dritter Standort im weltweiten Gen6-Produktionsnetzwerk +++ Lokale Produktion von Hochvoltbatterien für die Neue Klasse in China +++ +++ Neue Rundzellen ermöglichen mehr als 20 Prozent höhere Energiedichte sowie bis zu 30 Prozent höhere Ladegeschwindigkeit und Reichweite +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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