Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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25.06.2026 15:00:05
BMW Group treibt mit Figure-03-Projekt in Spartanburg den Einsatz von Physical AI in der Produktion voran
+++ Figure AI demonstriert den humanoiden Roboter Figure 03 in einem neuen Anwendungsfall im BMW Group Werk Spartanburg +++ Weiterentwickelter Roboter mit neuen Fähigkeiten übernimmt Sequenzierungs-Aufgaben +++ Parallele Entwicklung im BMW Group Werk Spartanburg und bei Figure AI +++ Die Montagehalle in Spartanburg nutzt BMW iFACTORY-Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Virtualisierung +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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