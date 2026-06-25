Bayerische Motoren Werke Aktie

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WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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25.06.2026 15:00:05

BMW Group treibt mit Figure-03-Projekt in Spartanburg den Einsatz von Physical AI in der Produktion voran

+++ Figure AI demonstriert den humanoiden Roboter Figure 03 in einem neuen Anwendungsfall im BMW Group Werk Spartanburg +++ Weiterentwickelter Roboter mit neuen Fähigkeiten übernimmt Sequenzierungs-Aufgaben +++ Parallele Entwicklung im BMW Group Werk Spartanburg und bei Figure AI +++ Die Montagehalle in Spartanburg nutzt BMW iFACTORY-Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Virtualisierung +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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