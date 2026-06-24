Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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24.06.2026 10:00:00
BMW Group überträgt ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz auf den neuen BMW X5
+++ Nachhaltigkeitsmaßnahmen entlang des gesamten Lebenszyklus und über alle Antriebsvarianten hinweg +++ Dekarbonisierung, Effizienzsteigerung und Sekundärmaterialien als zentrale Hebel +++ Lokale Lieferketten stärken den Einsatz CO₂e-reduzierter Materialien und erneuerbarer EnergienWeiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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