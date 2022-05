BMW Group und Mercedes-Benz Mobility beabsichtigen die Veräußerung ihres Carsharing Joint Ventures SHARE NOW an Stellantis

Weiter zum vollständigen Artikel bei "BMW"

Zwei starke Säulen: BMW Group und Mercedes-Benz Mobility entwickeln Mobilitäts-Joint Ventures gezielt weiter +++ Stärkung der Multimobilität: FREE NOW als führende Multimobilitäts-App in Europa wird weiter wachsen +++ Das Joint Venture für elektrische Ladedienstleistungen, CHARGE NOW, plant weitere Kooperationen +++ Die gemeinsamen Mobilitäts-Joint Ventures verzeichnen im ersten Quartal 2022 30 Prozent mehr Transaktionen gegenüber Vorjahresquartal +++