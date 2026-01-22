BMW Vz. Aktie
WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037
|
22.01.2026 10:00:00
BMW Group und UNICEF schaffen Bildungschancen für 330.000 Kinder und Jugendliche in fünf Ländern
+++ Erfolgreiche Bilanz nach zwei Jahren Partnerschaft +++ MINT-Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche an rund 2.900 Schulen +++ Über 10.000 Lehrer ausgebildet +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Nachrichten zu BMW Vz.
|
04.11.25
|Ausblick: BMW Vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: BMW Vz informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: BMW Vz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BMW Vz.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|BMW Vz.
|87,65
|-0,57%
