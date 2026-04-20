BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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20.04.2026 08:30:00
BMW Group und Universität Zagreb: Fortschritte in der Batteriezellfertigung durch Künstliche Intelligenz
+++ Pilotierung im Battery Cell Competence Center (BCCC) +++ Weniger Versuchsaufwand sowie Einsparungen von Rohstoffen, Kosten und Zeit +++ Zukunftsweisende Verknüpfung von Theorie und Praxis +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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