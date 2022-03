BMW Group veröffentlicht weltweit größten Open-Source Datensatz „SORDI“ für besonders effiziente KI-Anwendung in der Produktion

Weiter zum vollständigen Artikel bei "BMW"

+++ Synthetic Object Recognition Dataset for Industries zur Beschleunigung von Künstlicher Intelligenz in der Produktion +++ KI-Datensatz enthält mehr als 800.000 fotorealistische Bilder unterteilt in 80 Klassen +++ Synthetisierung von Trainingsdaten hebt die Effizienz von KI in der Produktion auf ein neues Niveau +++ Weitere Stärkung der No-Code AI: Robuste KI-Modelle können binnen kürzester Zeit generiert werden+++