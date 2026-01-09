Bayerische Motoren Werke Aktie
BMW Group wächst im Jahr 2025 - starke Performance insbesondere in Europa und USA sowie bei elektrifizierten Modellen
+++ BMW Group steigert weltweit den Absatz elektrifizierter Fahrzeuge, deutliches Wachstum in Europa +++ Marke BMW behauptet weltweite Segmentführerschaft, Ausbau der Marktposition in USA und Europa +++ Meilenstein bei MINI: 100.000 vollelektrische MINI Modelle im Jahr 2025 in Kundenhand übergeben +++ BMW M mit neuem Absatzrekord +++ Jochen Goller: „Die BMW Group hat in einem anspruchsvollen Umfeld mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr, vor allem bei ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
