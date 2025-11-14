Bayerische Motoren Werke Aktie
BMW Group Werk Eisenach als „Werkzeugbau des Jahres 2025“ ausgezeichnet
+++ Auszeichnung der RWTH Aachen für modernste Fertigungstechnologien und exzellente Prozessqualität +++ Hohe Kompetenz, Innovationskraft und Leidenschaft +++ Fertigung von Presswerkzeugen und Kleinserien von Karosserieblechteilen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
