BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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21.07.2026 09:00:00
BMW Group Werk Landshut entwickelt Software für humanoide Robotik in der Komponentenfertigung.
+++ Fokus auf Software-Stack-Entwicklung, Verknüpfung von Daten, Robotik und Anwendungsfällen in Komponentenfertigung +++ Partner aus Wissenschaft und Industrie unterstützen das Projekt +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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