Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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21.07.2026 09:00:00
BMW Group Werk Landshut entwickelt Software für humanoide Robotik in der Komponentenfertigung.
+++ Fokus auf Software-Stack-Entwicklung, Verknüpfung von Daten, Robotik und Anwendungsfällen in Komponentenfertigung +++ Partner aus Wissenschaft und Industrie unterstützen das Projekt +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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