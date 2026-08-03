Bayerische Motoren Werke Aktie

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WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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03.08.2026 13:00:00

BMW Group Werk Landshut startet Pilotanlage im Forschungsprojekt „BayWater“ für ressourcenschonende Wasseraufbereitung.

+++ Pilotanlage in der Gelenkwellenfertigung installiert +++ Testbetrieb startete im Juli 2026 +++ Technologien zur Aufbereitung von Prozesswasser werden mindestens vier Monate unter realen Produktionsbedingungen geprüft +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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