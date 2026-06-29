Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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29.06.2026 12:39:08
BMW Group Werk Leipzig mit Ludwig-Erhard-Preis in Gold ausgezeichnet.
+++ Hochkarätige Jury bestätigt Prozessexzellenz +++ Steigerung um über 100 Punkte gegenüber 2021 +++ Business Excellence als Leitprinzip fest in der Organisation verankert +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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