Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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05.05.2026 10:00:00
BMW Group Werk Leipzig setzt erstmals Terahertz-Messtechnik an Kunststoffkomponenten in der Serienproduktion ein.
+++ Neue Inline-Messung zur zerstörungsfreien Lackschichtdickenmessung +++ Erster Einsatz der Terahertz-Messtechnik im Bereich Kunststoff-Exterieur +++ Digitalisierung in der Lackierung greift immer tiefer +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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