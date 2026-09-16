BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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16.09.2026 10:30:00

BMW Group Werk Regensburg produziert neunmillionstes Automobil

+++ Jubiläumsfahrzeug ist ein BMW iX1 für einen Kunden in Schweden – Meilenstein im 40. Jahr des Werks – Regensburg ist heute das volumenstärkste Fahrzeugwerk der BMW Group in Europa +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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