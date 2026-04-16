Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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16.04.2026 12:30:00
BMW Group Werk Regensburg stärkt Ausbildung - ein neuer BMW 118d für die KfZ-Innung
+++ BMW Group Werk Regensburg übergibt BMW 118d an die KfZ-Innung Oberpfalz – modernste Ausbildung und Unterricht auf neuestem Stand der Technik +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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