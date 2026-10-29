BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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29.10.2026 10:00:00

BMW Group Werk Wackersdorf erneut Hauptsponsor des ZWICKL.dokumentarfilmfestivals

• 19. bis 22. November 2026 in der Spitalkirche Schwandorf • Pop-up-Kino mit Dokumentarfilmen, Filmgesprächen und Rahmenprogramm • Eintritt weiterhin für zwei Euro pro FilmWeiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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20.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
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BMW AG 57,56 0,03% BMW AG

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