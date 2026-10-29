Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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29.10.2026 10:00:00
BMW Group Werk Wackersdorf erneut Hauptsponsor des ZWICKL.dokumentarfilmfestivals
• 19. bis 22. November 2026 in der Spitalkirche Schwandorf • Pop-up-Kino mit Dokumentarfilmen, Filmgesprächen und Rahmenprogramm • Eintritt weiterhin für zwei Euro pro FilmWeiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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