Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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29.04.2026 15:55:03
BMW i Ventures legt 300 Millionen Dollar Fonds zur Förderung KI basierter Startups im automobilen Ökosystem auf
+++ Fonds III investiert in Physical AI, Agentic AI sowie Software zur Automatisierung komplexer Workflows in Produktion, Lieferketten und im gesamten automobilen Ökosystem +++ Zudem fokussiert der Fonds auf innovative Unternehmen im Bereich der Kreislaufwirtschaft und mit dem Ziel der Entwicklung fortschrittlicher Materialien, die die industrielle Resilienz stärken und die Rohstoff-Abhängigkeit verringern +++ Der Vorstandsvorsitzende der BMW AG, Oliver ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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