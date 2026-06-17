Oliver Aktie
WKN: 877357 / ISIN: JP3200600009
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17.06.2026 16:05:00
BMW in der Krise: Das vergiftete Erbe des Oliver Zipse
Lange galt BMW als letzte Bastion im Kampf gegen den Niedergang der deutschen Autobranche. Jetzt zeigt sich: Ex-Chef Oliver Zipse hinterlässt ein schwieriges Erbe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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