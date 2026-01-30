BMW Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BMW Industries präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,760 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,87 Prozent auf 1,62 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at