BMW Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BMW Industries hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,47 INR, nach 0,780 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,57 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,09 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,59 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte BMW Industries ein EPS von 3,33 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,65 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at