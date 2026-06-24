Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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24.06.2026 12:00:00
BMW Innovationskampagne geht in die nächste Runde: Intelligente Technologien im BMW iX3 und BMW i7 humorvoll ins Rampenlicht gerückt.
BMW setzt seine erfolgreiche globale Innovationskampagne fort. In fünf neuen Kurzfilmen stehen einmal mehr digitale Technologien und intelligente Funktionen im Mittelpunkt. Mit dem für BMW typischen Humor zeigt die Kampagne, wie moderne Innovationen das Fahrerlebnis komfortabler, entspannter und intuitiver machen können. Im Fokus stehen das neue BMW Symbiotic Drive, der weiterentwickelte BMW Intelligent Personal Assistant und die Schnellladefunktion im ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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