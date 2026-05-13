Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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13.05.2026 11:00:00
BMW inszeniert Mobilität bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes und präsentiert im luxuriösen internationalen Ambiente erstmals in Europa den neuen BMW 7er.
BMW begleitet die Internationalen Filmfestspiele von Cannes erneut als offizieller Mobility Partner und stellt den exklusiven Shuttle-Service für Filmschaffende, Gäste und Partner des Festivals. Bereits zum fünften Mal unterstützt der Automobilhersteller das renommierte Filmfestival, in diesem Jahr mit mehr als 150 elektrifizierten Fahrzeugen. Gleichzeitig feiert die überarbeitete BMW 7er Reihe in Cannes ihre europäische Publikumspremiere. Weitere ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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