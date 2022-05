BMW ist offizieller Partner der Art Basel in Hongkong 2022. BMW Art Journey Buch von Leelee Chan „Tokens From Time“ veröffentlicht.

Weiter zum vollständigen Artikel bei "BMW"

130 Galerien aus 28 Ländern und Regionen bieten auf der diesjährigen Art Basel in Hongkong einen einzigartigen Überblick über die vielfältige asiatische und internationale Kunstszene. Die Messe findet in diesem Jahr vom 27. bis 29. Mai, mit Preview-Tagen am 25. und 26. Mai 2022, im Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt. Als offizieller Partner stellt BMW auch in diesem Jahr wieder den VIP Shuttle Service.