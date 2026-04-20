BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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20.04.2026 15:30:02

BMW ist Partner der 22. Ausgabe des Gallery Weekend Berlin. BMW Art Talk in der Neuen Nationalgalerie widmet sich der Zukunft der Kunstwelt.

Das Gallery Weekend Berlin geht in die 22. Ausgabe und zeigt sich so vielstimmig wie die Stadt selbst: Vom 1. bis 3. Mai öffnen 50 Galerien an 66 Orten ihre Türen, mit mehr als 80 etablierten und aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern aus über 30 Ländern. Der neue Sektor „Perspectives“ des Gallery Weekend Berlin erweitert das Programm zudem um eine jährlich wechselnde Galerienauswahl. BMW unterstützt das renommierte Kunstwochenende bereits seit 2013 als ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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