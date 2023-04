BMW ist Partner des Gallery Weekend Berlin 2023. Gemeinsame Video-Reihe „Studio Visits with…“ besucht Berliner Künstler in ihren Studios.

Weiter zum vollständigen Artikel bei "BMW"

Vom 28. bis 30. April präsentiert das Gallery Weekend Berlin zum 19. Mal Ausstellungen von sowohl jungen als auch etablierten Kunstschaffenden in 55 Berliner Galerien. Ein umfangreiches Programm, verteilt auf mehr als 50 Standorte, zeigt die Arbeiten von rund 80 internationalen Künstlern. Gemeinsam mit dem Gallery Weekend Berlin veröffentlicht BMW in diesem Jahr die Video-Reihe „Studio Visits with…“ und besucht in Berlin ansässige Künstler.