Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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08.07.2026 11:00:00
BMW iX3 erzielt Höchstwertung von fünf Sternen im ersten Euro NCAP-Test nach neuem verschärftem Bewertungsstandard.
Ganzheitlicher Sicherheitsansatz von BMW wird durch NCAP-Resultat bestätigt. Neues NCAP-Testschema orientiert sich an der gesamten Ereigniskette – von präventiven Features und Systemen zur Unfallvermeidung über Crash-Sicherheit bis zur Sicherheit nach einem Unfall. Sicherheit der versenkten und elektrisch betätigten Türgriffe des BMW iX3 in allen getesteten Situationen bestätigt. Das erste Modell der Neuen Klasse erzielt souverän eine Fünf-Sterne-Bewertung ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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