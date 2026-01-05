Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
05.01.2026 22:00:00
BMW iX3 feiert Nordamerika-Messepremiere mit Fokus auf Schlüsselinnovationen auf der CES (Consumer Electronics Show) 2026.
+++ Erstmalige Demonstration des KI-gestützten BMW Intelligent Personal Assistant mit Alexa+ Technologie +++ Revolutionäres Anzeige-Bedien-Konzept BMW Panoramic iDrive +++ BMW eDrive Technologie der 6. Generation +++ Fahrfreude auf dem nächsten Level mit dem Heart of Joy +++ Nahtlose Fahrerassistenz mit BMW Symbiotic Drive +++ Weiterentwickeltes Entertainment- und App-Ökosystem im BMW Operating System X +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
