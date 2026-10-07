BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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08.10.2026 00:01:00
BMW iX4 vorgestellt: Die flotte Schwere
BMW stellt dem erfolgreichen iX3 ein SUV-Coupé an die Seite. Grazile Eleganz stand nicht im Lastenheft, stattdessen dominiert Wucht – bei Antrieb und Design.
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