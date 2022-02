BMW Junior Team 2022: Nordschleife und GT World Challenge Europe mit 24h-Highlights auf dem Nürburgring und in Spa-Francorchamps.

Das BMW Junior Team geht 2022 in das dritte gemeinsame Jahr und fährt am Steuer des neuen BMW M4 GT3 zweigleisig. Auf der Nürburgring-Nordschleife (GER) treten Dan Harper (GBR), Max Hesse (GER) und Neil Verhagen (USA) gemeinsam mit dem BMW M Team RMG an, um im Kampf um den Gesamtsieg bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring ein Wort mitzureden. Weitere Highlights warten auf das Trio im GT World Challenge Europe Endurance Cup.