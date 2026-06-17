BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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17.06.2026 13:54:00
BMW kappt Erwartungen und reagiert mit neuen Modellen
BMW hat sein Anfang des Jahres herbe Verluste an der Börse hinnehmen müssen. Hoffnungen ruhen unter anderem auf dem nächsten X5 und dem i3.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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