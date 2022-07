BMW kauft Aktien für bis zu zwei Milliarden Euro zurück

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW will bis Ende nächsten Jahres eigene Aktien im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro zurückkaufen und zum größten Teil einziehen. Finanzvorstand Nicolas Peter sagte am Donnerstag in München, das steigere das Ergebnis je Aktie. "Mit diesem Instrument schaffen wir Wert für unsere Aktionäre und senden ein Signal unserer langfristigen Stärke an den Kapitalmarkt."

Der Aktienrückkauf belege die Finanzkraft und Liquidität von BMW. Dank operativer Stärke und der Vollkonsolidierung des chinesischen Tochterunternehmens BMW Brilliance erwarte er weiterhin eine starke Liquiditätsposition, sagte Peter. Die Hauptversammlung hatte im Mai einen Anteilsrückkauf im Umfang von 10 Prozent des Grundkapitals innerhalb von fünf Jahren erlaubt.

Bis zu 1,85 Milliarden Euro des Rückkaufvolumens entfallen auf die im Dax (DAX 40) notierten Stammaktien des Konzerns, bis zu 150 Millionen Euro auf die Vorzüge. Die Stämme lagen am Nachmittag in einem sehr schwachen Gesamtmarkt 3,1 Prozent im Minus, schlugen sich damit aber besser als die Papiere von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))./rol/men