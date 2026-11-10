BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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10.11.2026 08:59:26
BMW lässt wegen fehlenden Teilen Schichten ausfallen
Es gab dem Autobauer zufolge kurzfristiger Engpässe in der externen Teileversorgung. Laut Insidern sind drei Werke betroffen: Regensburg, Leipzig und OxfordWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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