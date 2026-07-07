BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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07.07.2026 17:29:00
BMW legt in Steyr bei E-Motoren einen Zahn zu
E-Autos bringen neuen Schwung in den Automarkt. Der deutsche Autobauer BMW startet in Oberösterreich bei der E-Antriebsproduktion mit einer zweiten SchichtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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