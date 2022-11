BMW Lifestyle launcht Kollektion „GOODS WITH FREUDE”. Nachhaltig, individuell und minimalistisch.

BMW richtet mit GOODS WITH FREUDE seine Lifestyle Kollektion neu aus - Kollektion überzeugt mit minimalistischem Design und freier Kombinierbarkeit - Nachhaltig durch Biobaumwolle, recyceltem Nylon und wiederverwerteten Daunen - GOODS WITH FREUDE spricht eine jüngere Zielgruppe und Lifestyle-Enthusiasten an - Co-Creator und Künstler Joshua Vides setzt in der limitierten Edition „understated cool“ auf dezente Lässigkeit