Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
15.11.2025 18:03:02
BMW M Award in der MotoGP™: Rekordsieger Marc Márquez dominiert die Saison 2025.
+++ Marc Márquez sichert sich zum achten Mal den begehrten BMW M Award in der MotoGP™. +++ Der Preis für den schnellsten Qualifier 2025: der neue BMW M2 CS (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,0 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 226 g/km gemäß WLTP, CO2‑Klasse: G)*. +++ Übergabe des Siegerfahrzeugs im Rahmen des Saisonfinales in Valencia. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
