Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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04.06.2026 20:54:40
BMW M Award mit Weltpremiere im Rahmen der MotoGP™: Der BMW M2 mit xDrive ist das Siegerfahrzeug 2026.
+++ Fahrspaß pur: Der neue BMW M2 mit xDrive (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,4-10,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 235-233 g/km gemäß WLTP, CO₂-Klasse: G)* ist der erste BMW M2 mit Allradantrieb. +++ Weltpremiere beim MotoGP™ Grand Prix of Hungary am Balaton Park Circuit. +++ Innovative BMW M Technologien für den schnellsten Qualifier der MotoGP™. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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