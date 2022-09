BMW M Hybrid V8 tritt im September in nächste Testphase in den USA ein.

Seit seinem Rollout am 25. Juli in Varano de‘ Melegari hat der BMW M Hybrid V8 im Rahmen einiger Tests auf europäischen Rennstrecken wichtige Kilometer gesammelt. Die BMW M Motorsport Ingenieure haben wertvolle Basisdaten erhalten und erste Kinderkrankheiten aussortiert. Entstanden ist dabei eine gute Grundlage, auf der das Fahrzeug ab September in den USA die Vorbereitung auf den Saisonstart der IMSA-Saison in Daytona im Januar 2023 weiter intensiviert.