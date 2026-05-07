Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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07.05.2026 17:00:00
BMW M Ignite Technologie: Neue innovative Motorentechnologie für alle Reihensechszylinder-Motoren von BMW M.
+++ Von BMW patentierte Vorkammer-Verbrennung feiert Premiere. Die hocheffiziente Neuentwicklung kommt in BMW M Modellen erstmals in Serie zum Einsatz und ermöglicht eine signifikante Verbrauchsreduktion im Hochlastbereich. Das neue Brennverfahren steht beispielhaft für den Technologietransfer vom Motorsport in die Serie und unterstützt dabei, die Anforderungen der EU7-Norm zu erfüllen. Anlauf von BMW M3 und BMW M4 mit BMW M Ignite Technologie ab Juli ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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